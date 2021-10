Pensioni aumenti, arrivano conferme: +30 miliardi fino al 2024. Tutte le news

PENSIONI NEWS 2022, BALZO DELLA SPESA: AUMENTI IN BUSTA

Con il superamento "progressivo" di Quota 100, ribadito ieri dal premier Mario Draghi, il tema delle pensioni tiene banco su tutti i media. Milioni le persone interessate che seguono le evoluzioni. Affaritaliani.it è molto attento alla questione e stamane dà conferma di ciò che ha scritto negli ultimi giorni: la spesa per le pensioni è proiettata verso un progressivo incremento. Rispetto ai 287,6 miliardi del 2021, infatti, si passerà ai 296,2 miliardi del 2022, ai 304,7 miliardi del 2023 e ai 312,4 miliardi del 2024 con un incremento complessivo superiore a 50 miliardi. Gli assegni Inps peseranno sempre di più sul bilancio pubblico passando dal 32% al 35% del totale delle uscite dalle casse dello Stato. Lo rileva il Fact checking del Centro studi di Unimpresa, realizzato sul Documento programmatico di bilancio.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE, DRAGHI-SALVINI PUNTO DI EQUILIBRIO POSSIBILE

"Quota 100? Matteo Salvini ha detto con chiarezza che il suo obiettivo è dialogare e trovare un punto di equilibrio con il presidente Draghi. Credo che questa sia una posizione responsabile verso una maggioranza oggettivamente composita ma nella quale e' legittimo che le forze che la compongono possano portare le loro istanze e trovare quindi dei punti di equilibrio", è quanto ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un collegamento con "Sabato anch'io" su Rai Radio1 parlando di 'Quota 100'.

PENSIONI, ASSEGNI DI INVALIDITA' PER DISABILI A RISCHIO PER CHI HA "PICCOLI LAVORETTI"

“Togliere l’assegno di invalidità alle persone con disabilità che percepiscono un compenso da piccola attività lavorativa è inaccettabile. Significa limitare ulteriormente la possibilità di integrazione sociale ed autosufficienza economica di queste persone che spesso affrontano spese aggiuntive legate alla propria condizione. Significa portare queste persone a scegliere la via dell’isolamento a discapito di quella dell’inclusione, per non perdere quel minimo di aiuto. Occorre intervenire immediatamente per correggere l’equivoco normativo esistente da 50 anni e ripristinare la compatibilità sino ad ora ammessa”. Lo ha detto il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro dopo l'annuncio dell'istituto di previdenza alla luce di alcune sentenze della Cassazione. Il beneficio sarà corrisposto solo in caso di "inattività lavorativa".

