Pensioni aumenti assegni dai 120 ai 240 euro: i soldi per i pensionati? Eccoli

Pensioni aumenti del 2% sugli assegni? Rivalutazione vs inflazione

Le pensioni aumentano con l'autunno per la rivalutazione contro l'inflazione: doveva arrivare a gennaio 2023, sarà da settembre-ottobre 2022. C'è una seconda buona notizia: questo adeguamento degli assegni dei pensionati dovrebbe interessare l'intero semestre dell'anno. Però sarà del 2% essendo un anticipo parziale. Queste le indiscrezioni. E stando ad esse, quanto cresceranno concretamente i cedolini? Proviamo a fare due calcoli.

Pensioni aumenti: quanto crescono gli assegni per la rivalutazione anticipata

Se il tasso applicato per l’aumento delle pensioni finanziato dal decreto Aiuti dovesse essere del 2%, le pensioni di 1.000 euro aumenterebbero di 20 euro al mese, quindi 120 euro sul secondo semestre 2022. Per una pensione di 2.000 euro l’incremento sarebbe di 40 euro mensili, 240 euro per l’intero periodo.

Il tasso di rivalutazione applicato scende però se sale l'importo delle pensioni: con 2.200 euro viene aumentata del 90% del tasso individuato, dunque è dell’1,8% e l'aumento corriponde a 39,60 euro. Sopra i 2.500 euro la rivalutazione è del 75% del tasso, quindi dell’1,5. Una pensione di 3.000 euro lordi crescerebbe, in questa ipotesi di 45 euro nei sei mesi del 2022.