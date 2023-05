Pensioni aumenti: rivalutazioni eccezionali per i pensionati. Ecco di quanto

Pensioni minime, aumenti da luglio 2023

Le pensioni del mese luglio avranno gli aumenti previsti dall'ultima Legge di bilancio, che per il biennio 2023-2024 ha introdotto un aumento del trattamento minimo. L'attesa dura da mesi ma finalmente la data pare ufficiale. Il provvedimento, varato dal governo, doveva partire a gennaio: in questi mesi sono stati indviduati i pensionati che beneficeranno della misura e sono stati sistemati gli ultimi dettagli. In sintesi si può dire che 1,3 milioni di persone avranno gli aumenti (fino a 36 euro in più).

Pensioni aumenti, ecco chi avrà la rivalutazione da 600 euro

Le pensioni con importo pari o inferiore al minimo Inps saranno aumentate del 1,5% (per il 2023) e del 2,7% (per il 2024). I pensionati over 75 anni riceveranno poi una pensione minima incrementata del 6,4% già a partire dall'anno corrente. Gli aumenti a luglio avranno in dote anche gli arretrati per i mesi precedenti. Fatti due calcoli, i pensionati che ricevevano un assegno da 563,74 euro passeranno a 572,20 (under 75) e arriveranno praticamente a quota 600 se over 75 (599,82 euro, 36,08 euro in più al mese e 432,96 euro totali in un anno).

Leggi anche