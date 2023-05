Pensioni, come avere 90 euro in più nell'assegno: chi ci guadagna

Pensioni, l'atteso aumento delle pensioni minime dovrebbe partire da giugno e per alcuni è possibile avere anche qualche soldo in più

E' un momento difficile per miloni di italiani a causa del carovita ma lo è ancora di più per gli anziani, che spesso faticano ad arrivare a fine mese tra bollette salate e l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. In più ci sono novità importanti per quanto riguarda le pensioni. Quota 41, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2024, è stata posticipata e si prevede l'introduzione di Quota 102, anche se non si esclude una proroga di Quota 103.

Pensioni, come avere 90 euro in più nell'assegno