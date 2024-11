Pensioni dicembre aumenti: 154,94 euro extra e molti altri soldi in più, ma non per tutti. Scopri quanto prenderai

Pensioni dicembre 2024: mese "ricco"



Pensioni, si avvicina dicembre, un mese decisamente "ricco". L’Inps ha portato buone notizie per migliaia di pensionati. Due importi aggiuntivi, il classico “extra natalizio” da 154,94 euro e la quattordicesima. L’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto dalla legge 388/2000, sarà corrisposto a oltre 400mila pensionati. Ma non tutti ne hanno diritto: ecco le principali condizioni per beneficiarne (come si legge sul sito internet www.firstonline.info):

A chi spetta: titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previsti dal decreto legislativo 509/1994.

Esclusi: pensioni in regime di cumulo progressivo (finché incomplete), pensioni supplementari, prestazioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione; le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa degli enti locali; le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori delle strutture territoriali; pensioni con importo mensile pari a zero a dicembre 2023 o che siano state eliminate.

Come verificare: gli interessati troveranno sulla comunicazione di dettaglio la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2024”.

Se il titolare della pensione è deceduto, gli eredi possono richiedere l’importo spettante presso la struttura territoriale competente dell’Inps.

Per le pensioni gestite nei sistemi integrati, il pagamento avviene in via provvisoria a livello centrale, con successiva verifica reddituale. Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari (Gestione pubblica ed ex Inpgi), l’erogazione è a cura delle strutture territoriali, previa verifica dei requisiti.



La quattordicesima mensilità, introdotta dal decreto legge 81/2007, sarà corrisposta con la pensione di dicembre 2024. Anche qui, le regole sono precise:

Calcolo e rivalutazione: l’importo è stato aggiornato con il tasso di rivalutazione del +5,4% applicato nel luglio 2024.

Beneficiari: pensionati che rispettano i limiti reddituali previsti dalla normativa.

Verifica: l’indicazione sulla comunicazione sarà “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2024”.

Per verificare se si rientra tra i beneficiari è possibile consultare il messaggio Inps n. 3821 del 15 novembre 2024 oppure accedere all’area personale sul sito ufficiale dell’Inps.

I pagamenti vengono effettuati in automatico, ma per situazioni particolari (ad esempio, nel caso degli eredi) è necessario rivolgersi direttamente alle strutture territoriali dell’Istituto.

Per i pensionati che rientrano nei parametri, dicembre porta l'extra da 154,94 euro e, per chi ha i requisiti, la quattordicesima.