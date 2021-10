Pensioni e legge di bilancio, manovra da 23 mld: 8 su taglio del cuneo fiscale

Pensioni e legge di bilancio 2022, una manovra da 23 miliardi di euro: 8mld per la riduzione delle tasse

É in corso a Palazzo Chigi la Cabina di regia sulla legge di bilancio 2022. Secondo quanto riferiscono diversi partecipanti alla riunione, sarebbe stato confermato che alla prossima manovra saranno destinate risorse pari all'1,2% del Pil e il valore si aggirerà intorno ai 23 miliardi.

Una manovra, dunque, da 23 miliardi che conterrà una stretta anti-furbetti sul Reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le pensioni, magari passando a Quota 102, una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo sull'Irpef, senza arrivare a cancellare l'Irap. Per ora, le prime indiscrezioni date da fonti di governo, suggeriscono una prima manovra da 8 miliardi per il taglio delle tasse. É quanto sarebbe emerso a Palazzo Chigi sul Documento programmatico di bilancio.

Nel pomeriggio, il Cdm per il via libera al Documento programmatico di bilancio da presentare alla Commissione europea. Enrico Letta punta su un piano che si basi su “salute, istruzione e riduzione del costo del lavoro”.

Legge di bilancio 2022, di cosa si occuperà

1) Conferma dei bonus casa: tra le proposte allo studio c'è la proroga per tutto il 2022 delle agevolazioni edilizie e del Superbonus anche per il 2023. Il problema come sempre sono i fondi, perciò non è detto che la proroga non porti con sè delle riduzioni delle aliquote agevolative così da rendere i bonus più sostenibili

2) Eliminazione dell'IRAP: di questo obiettivo si era parlato anche per il decreto fiscale, ma è stato rimandato nelle legge di bilancio

3) Proroga eco-bonus auto fino al 2024: l'obiettivo è dare una stabilità triennale a questi incentivi così da spingere il settore

4) Proroga Nuova Sabatini e agevolazioni industria 4.0: lo scopo di questo punto è coprire con le risorse queste misure per tutto il 2022 e per parte (almeno) del 2023 così da dare più fiducia alle imprese

5) Riduzione delle aliquote Irpef: È probabile una riduzione sul salto d'aliquota che passa dal 27% al 38%, alleggerendo così la tassazione per i redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro

6) Superamento di quota 100: misure allo studio anche per quanto riguarda le pensioni dato il superamento dell'opzione cd. Quota 100. Probabile un passaggio graduale a quota 102 mentre è quasi certa la proroga dell'APE sociale e altamente probabile quella di opzione donna almeno per il 2022

7) Taglio del cuneo fiscale / contributivo sul lavoro: Alcune delle proposte più accreditate vedono l'abolizione del contributo "Cassa Unica assegni familiari" sostenuto dai datori di lavoro, e la decontribuzione a favore del secondo percettore di reddito nelle famiglie (incentivando così il lavoro femminile). Probabilmente, la legge di bilancio non prevedrà espressamente una riduzione del cuneo fiscale, ma istituirà un fondo che sarà poi disciplinato da successive misure attuative (come già avvenuto gli scorsi anni per Quota 100 e Reddito di cittadinanza)