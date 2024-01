Pensioni febbraio 2024: ecco quando vengono pagate. Le date

Tutto è pronto per l'arrivo dei nuovi assegni pensionistici. Febbraio è alle porte e molti pensionati si stanno già chiedendo quando viene pagata la pensione del mese e quale sarà il calendario per il pagamento presso gli uffici di Poste Italiane a seconda dell’iniziale del proprio cognome. Scopriamolo insieme, ricordando anche che i pensionati italiani riceveranno l’assegno con relativo conguaglio dell’indice di rivalutazione definitivo dei trattamenti 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pagamento delle pensioni di febbraio 2024

Il pagamento delle pensioni di febbraio 2024, come ben spiega il sito online Idealista.it, arriverà con il primo giorno bancabile del mese, individuato in giovedì 1° febbraio 2024. Mentre chi ritira la pensione in contanti alla Posta potrà recarsi, seguendo il calendario in ordine alfabetico, a partire sempre dal primo giorno bancabile del mese. Il calendario delle pensioni di febbraio 2024, nello specifico, prevede che il pagamento partirà da giovedì 1° febbraio. Poste Italiane, inoltre, ricorda anche che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dal 1° all’8 febbraio (solo la mattina), secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Ecco, nel dettaglio, il calendario per il pagamento delle pensioni di febbraio 2024: i cognomi dalla A alla C riceveranno il cedolino il primo di febbraio, quelli dalla D alla K il 2 febbraio. Il 3, solo però al mattino, è la volta dei cognomi dalla D alla K. Mentre il 5 febbraio si chiude il ciclo: riceveranno il cedolino i cognomi dalla Q alla Z.