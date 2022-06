Pensioni giugno 2022, quando arrivano? Tutte le date

Pensioni giugno, le date da segnare

Giugno è ormai iniziato: da mercoledì le pensionate e i pensionati italiani titolari di un libretto di risparmio, di un conto Banco Posta o di una postepay evolution hanno iniziato a ricevere direttamente l’assegno regolarmente. Anche il mese di giugno, come già ricordato da Affari in questo articolo ( leggi qui ).

Seguendo infatti le istruzioni che Poste italiane aveva fornito con la fine dello stato d'emergenza: tutti coloro che intendono ritirare la pensione in contanti allo sportello, a partire da inizio mese, potranno presentarsi in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale. Per il ritiro è bene seguire la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio postale.

Pensioni giugno 2022, quando arrivano gli assegni