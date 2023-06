Pensioni giugno 2023, pagamento: il calendario per ritirare l'assegno

Pensioni giugno 2023, pagamento: data la festa del 2 giugno slitta l'accredito dell'importo per i pensionati. L'assegno sarà però più cospicuo

Stanno arrivando le pensioni di giugno. Come ogni mese l'INPS verserà l'assegno sul conto corrente oppure si potrà ritirarlo in Posta. Dato che il 2 giugno è un giorno festivo, ecco il calendario completo per sapere quando si riceveranno i soldi effettivamente i soldi.

Pensioni giugno 2023, pagamento: il calendario

Chi ha scelto l'accredito della pensione su conto corrente riceverà l'importo prestabilito, che sarà più alto rispetto al passato, il "primo giorno bancabile" del mese ovvero giovedì 1 giugno. Se invece avete scelto di ritirare personalmente l'assegno negli uffici postali dovrete aspettare un po' di più, considerando anche la festa per la Repubblica. I pagamenti non si effettuano la domenica e seguendo la tradizionale turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Il calendario è il seguente:

Per i pensionati con cognomi dalla A alla C giovedì 1°giugno

dalla D alla K sabato 3 giugno (solo mattina)

dalla L alla P lunedì 5 giugno

dalla Q alla Z martedì 6 giugno

Tutti gli aumenti stabiliti dalla Manovra sono entrati a regime e ci sarà anche il versamento degli arretrati. Per verificare il cedolino potete accedere utilizzando lo SPID, carta d'identità elettronica, Pin INPS o la Carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria nell'apposita sezione sul sito dell'INPS.

"Le pensioni di giugno – spiega poi una nota di Poste Italiane – saranno disponibili a partire da giovedì 1, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat".