Pensioni giugno, quando vengono pagate? Il calendario completo per gli assegni del prossimo mese

Sono in arrivo le pensioni di giugno. Sul sito dell'Inps potete già trovare il cedolino e accedere con le vostre credenziali nell'area dedicata per verificare l'importo dopo aver effettuato l'accesso con SPID, carta nazionale dei servizi o CIE (carta d'identitàe elettronica). Per il pagamento bisognerà però aspettare qualche giorno. Fortunatamente sono previsti aumenti importanti per i pensionati e alle giuste condizioni si possono avere altri 90 euro nell'assegno mensile.

Pensioni giugno, quando vengono pagate? Il calendario parte giovedì 1° giugno

Le pensioni di giugno verranno versate a partire da giovedì 1° giugno per chi riceve l'assegno direttamente sul conto corrente o lo ritira alle Poste. Il calendario segue sempre l'ordine alfabetico e per questo mese è il seguente: