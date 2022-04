Pensioni Maggio 2022 pagamento anticipato? La notizia è ufficiale!

Pensioni Maggio 2022 pagamento anticipato?

Pensioni Maggio 2022: ci sarà o non ci sarà il pagamento anticipato degli assegni? Se lo chiedono in molti pensionati. Ecco la risposta al dilemma

Pagamento Pensioni Maggio 2022: nessun anticipo per poste o banca

Le pensioni di maggio 2022 non saranno pagate in anticipo. Il motivo? Con la fine dello stato di emergenza del 31 marzo scorso, si è chiuso anche il sistema di pagamento anticipato agli sportelli delle poste per chi ritira la propria pensione in contanti. Ad Aprile il pagamento delle pensioni è avvenuto “normalmente” ossia dal primo del mese. Siamo tornati alle modalità che c'erano prima dell’inizio della pandemia di covid. Così accadrà anche per il mese di Maggio: il pagamento degli assegni ai pensionati non avverrà in anticipo.

