Pensioni minime, aumenti ma non per tutti: chi ci guadagna

Pensioni minime, a luglio arrivano gli aumenti ma l'incremento dell'assegno riguarda solo gli ex lavoratori

A partire da luglio la pensione minima verrà aumentata ma l'assegno più cospicuo non arriverà per tutti. L'incremento infatti riguarderà solo gli ex lavoratori e non coloro che ricevono un bonifico di tipo assistenziale da parte dell'Inps. Chi, ad esempio, ha l'invalidità civile non riceverà l'aumento in pensione minima.

Chi ha più di 75 anni percepirà una pensione minima da 564 euro al mese a quasi 600 euro al mese. Per i più giovani invece la somma massima sarà di 572 euro. Tutti gli aumenti del primo semetre 2023 arriveranno in un'unica soluzione per un totale di circa 200 euro per gli over 75. La misura costerà 400 milioni di euro per il 2023 e si aggiunge all'adeguamento dei prezzi dovuto all'inflazione che vale anche per l'assegno assistenziale.