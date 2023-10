Pensioni, quando arriva l'assegno di novembre? Le date da segnare

Pensioni, quando arriva l'assegno a novembre? Ecco tutte le date da segnare sul calendario

Novembre è alle porte e il ritiro del cedolino si avvicina: anche questo mese l'Inps ha fornito i dettagli sul prossimo cedolino e il pagamento degli assegni. Come si legge sul sito ufficiale dell'Istituto l’importo delle pensioni di novembre sarà accreditato ai beneficiari il giorno giovedì 2 del mese .Come ricorda infatti la Circolare Inps del 22 dicembre 2022 numero 135 i pagamenti sono effettuati, di regola, il primo giorno bancabile del mese o, in alternativa, il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile. Nel caso di novembre, il primo giorno bancabile è festivo (Ognissanti).

Va ricordato che a partire dal 2 novembre sarà inoltre possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane. Per una migliore fruizione del servizio è comunque consigliabile seguire la turnazione suggerita: giovedì 2 novembre è la volta dei cognomi dalla A alla C, venerdì 3 novembre dalla D alla K, sabato 4 novembre (solo al mattino) i cognomi dalla L alla P. Infine lunedì 6 novembre dalla Q alla Z