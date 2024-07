Pensioni, arriva la quattordicesima: quando e chi chi guadagna

Pensioni, quando arriva la quattordicesima? A luglio arriverà un assegno maggiorato per coloro che hanno reddito inferiore a due volte il trattamento minimo

A luglio insieme alla pensione arriverà anche la quattrodicesima per coloro che hanno un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo, quindi 15.563,86 euro all'anno. La conferma è arrivata direttamente dall'INPS, che chiarisce come il pagamento viene effettuato “d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione”.

Coloro invece che "perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024”.

Va sottolineato però che il limite di reddito sale a fino a 16.067,86 euro grazie alla clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati. Il contributo va da 336 euro per ha 15-18 anni di contributi e un reddito tra 1,5-2 volte il trattamento minimo fino a 655 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi e un reddito inferiore a 1,5-2 volte il trattamento minimo (11.823,90 euro).