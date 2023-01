Pensioni, spaventa l'allerta di Tridico: ecco chi rischia di perdere l'assegno

Pensioni, il rapporto cala da 1,4 a 1,3: chi rischia di perdere l'assegno

In Italia il sistema pensionistico, senza interventi mirati e tempestivi, rischia di collassare. La questione, in sintesi, è molto semplice: se manca un ricambio adeguato fra coloro che vanno in pensione e coloro che iniziano a lavorare, pagare le pensioni nel prossimo futuro diventerà molto complesso. A destare rinnovata preoccupazione sono state le ultime dichiarazioni del presidente dell'Inps Pasquale Tridico che, in occasione dell'ultimo confronto tra sigle sindacali ed esecutivo, ha rimarcato come “il quadro al 2029 non è positivo con il rapporto fra pensionati e attivi che scende da 1,4 a 1,3”.

Seguendo tale direzione, nel 2050 il rapporto rischia di scendere “uno a uno”, incrementando “criticità nella gestione del pubblico impiego e per gli stipendi erosi dall'inflazione”, ha rimarcato Tridico. Affinché tutto vada bene il dato dei lavoratori per ciascun pensionato dovrebbe attestarsi a 5. Quello di Tridico è quindi un monito da non sottovalutare, che ha destato già forte preoccupazione in non poche categorie di pensionati.