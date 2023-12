Pensioni, tagli ridotti solo per i medici. Ma devono lavorare 3 anni in più

Pensioni, la mossa del governo per medici e infermieri. Ecco come cambia l'articolo 33 della manovra

Solo tre giorni fa tutti i medici e gli infermieri d'Italia avevano deciso di incrociare le braccia, sciopero generale per protestare contro i tagli alla Sanità pubblica decisi dal governo Meloni, ma anche per la norma che di fatto gli impediva lo scivolo, vale a dire la pensione anticipata. Ma su questo punto ci sono novità importanti, l'esecutivo - si legge su Repubblica - ha deciso di mettere mano alla manovra. Cambia l’articolo 33, quello che taglia le pensioni di 732 mila lavoratori pubblici in vent’anni, tra medici, dipendenti degli enti locali, insegnanti e ufficiali giudiziari. Un emendamento del governo, bollinato dalla Ragioneria, introduce tre modifiche. Le prime due per tutti, la terza solo per medici e infermieri.

Primo, - prosegue Repubblica - esclusi dal taglio tutti coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata entro il 31 dicembre. Secondo, esclusi dal taglio tutti coloro che andranno – dal 2024 in poi – in pensione di vecchiaia a 67 anni. Terzo, solo per medici e infermieri che vanno in pensione anticipata dal prossimo anno (con 42 anni e 10 mesi di contributi, uno in meno per le donne): il taglio è ridotto di un 36esimo per ogni mese in più al lavoro. Quindi il taglio si azzera con 3 anni di lavoro in più. Le finestre fanno risparmiare a regime 1,1 miliardi. Tanto quanto serve alla Ragioneria per coprire le "salvaguardie" introdotte con l’emendamento. Sono esclusi dal taglio, dice ancora il nuovo articolo 33, tutti i dipendenti pubblici che sono messi "a collocamento d’ufficio".