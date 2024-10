Permira si prende il 40% di K-Way, affare d'oro per il patron Boglione: "La comprai per soli 8 milioni, oggi vale mezzo miliardo"

Permira rileva il 40% di K-Way: società valutata 505 milioni di euro. Affare d'oro per il patron di BasicNet: "La comprai solo per 8 milioni"

Permira Growth Opportunities II, gestito dal gigante degli investimenti globali Permira, ha acquisito il 40% del marchio francese di outerwear K-Way. BasicNet SpA, guidata dalla famiglia Boglione, ha ceduto la quota mantenendo comunque la maggioranza, mentre Permira entra per favorire l'espansione del brand degli iconici impermeabili.

BasicNet, che controlla già brand come Kappa, Superga e Sebago, aveva acquistato K-Way nel 2004 per pochi milioni, circa 8-9. Il fondatore Marco Boglione, con un’intuizione che all’epoca sembrava azzardata, ha rivelato al Corriere della Sera di aver rilevato il marchio in un'asta fallimentare per poi rilanciarlo a tal punto che oggi il suo valore sfiora il mezzo miliardo di euro. Infatti nell'ambito dell'operazione, K-Way è stata valutata ad un enterprise value pari a 505 milioni di euro.

Ora l’ingresso di Permira – che ha collaborato con marchi globali come Golden Goose, Dr. Martens e Valentino – segna una svolta strategica: insieme, i due gruppi puntano a rafforzare la presenza di K-Way in Francia e Italia, espandendo la gamma di prodotti e accelerando la crescita internazionale.

Con un investimento che si aggira tra i 180 e i 190 milioni di euro, la partnership mira a consolidare la leadership di K-Way e rafforzarne il posizionamento come marchio total look. BasicNet, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di quasi 397 milioni di euro, vede in K-Way una delle sue gemme, con un fatturato annuale di 147,7 milioni di euro e un ebitda di 44,7 milioni di euro. Non sorprende quindi che Permira sia stato accolto come partner strategico di valore.

Boglione, nel dare il benvenuto a Permira, ha definito questa operazione una delle più significative nella storia di BasicNet, accanto all’acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese nel 1994 e alla quotazione in borsa nel 1999. E proprio in merito a questo Boglione ha aggiunto che “l’idea di una quotazione in borsa esiste. La valuteremo più avanti. L’obiettivo ora è creare ulteriore valore insieme a Permira”.

BasicNet vola in Borsa dopo l'accordo con Permira

Il titolo della società guidata dalla famiglia Boglione mette le ali e vola in Borsa segnando il +47% a quota 5,66 euro ad azione.