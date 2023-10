Petrolio, colpo grosso: Exxon acquisisce Pioneer per 59,5 mld di dollari

Petrolio, Exxon Mobil chiude l'accordo con Pioneer: maxi-acquisizione miliardaria

Colpo grosso al greggio negli Stati Uniti. La Exxon Mobil ha annunciato oggi l'acquisizione della Pioneer Natural Resources per 59,5 miliardi di dollari, raddoppiando la produzione di combustibili fossili anche se molti politici mondiali sono sempre più preoccupati per i cambiamenti climatici e per la riluttanza dell'industria petrolifera a passare a energie più pulite. Dopo aver investito per decenni in progetti in tutto il mondo, l'accordo prevede che il futuro della Exxon si collochi vicino alla sua base di Houston, con la maggior parte della produzione di petrolio in Texas e in mare aperto nel Golfo del Messico e lungo le coste della Guyana.

Concentrando la produzione vicino a casa, la Exxon scommette sul fatto che la politica energetica degli Stati Uniti non si muoverà in modo significativo contro i combustibili fossili, anche se l'amministrazione Biden incoraggia le case automobilistiche a passare ai veicoli elettrici e le aziende di servizi pubblici a passare alle energie rinnovabili. I dirigenti della Exxon hanno dichiarato che, oltre a produrre più combustibili fossili, l'azienda sta costruendo una nuova attività che catturerà l'anidride carbonica dai siti industriali e seppellirà il gas serra nel terreno. La tecnologia per farlo è ancora in fase iniziale e non è stata utilizzata con successo su larga scala.

"Le capacità combinate delle nostre due società garantiranno una creazione di valore a lungo termine ben superiore a quella che ciascuna di esse è in grado di realizzare da sola", ha dichiarato Darren Woods, amministratore delegato di Exxon. La produzione petrolifera americana ha raggiunto il record di circa 13 milioni di barili al giorno, circa il 13% del mercato globale, ma la crescita è rallentata negli ultimi anni.