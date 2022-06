Petrolio, sorpasso di Putin sugli arabi: Russia primo fornitore della Cina

Petrolio, le raffinerie di Pechino stanno ricevendo le forniture di greggio russe con sconti sui prezzi fino al 30%

Russia uno, Arabia Saudita zero: Mosca batte Riyad e diventa il principale fornitore di petrolio della Cina, a dispetto delle sanzioni di Usa e alleati a carico di Mosca per l'aggressione dell'Ucraina. Le raffinerie di Pechino stanno infatti ricevendo forniture petrolifere russe con un forte sconto sui prezzi, spingendo l'import del Paese del 55% annuo a maggio.

Gli acquisti di petrolio russo, comprese le forniture attraverso l'oleodotto della Siberia orientale, del Pacifico e le spedizioni marittime, hanno totalizzato quasi 8,42 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi oggi dall'Amministrazione generale delle Dogane cinesi, mentre le spedizioni dalla Russia verso la Cina sono state quasi 2 milioni di barili al giorno con un aumento di circa il 25% rispetto agli 1,59 milioni di aprile.

Le compagnie cinesi, come Sinopec, hanno beneficiato di forti riduzioni dei prezzi dopo che le società occidentali si sono ritirate dal mercato russo a causa delle sanzioni imposte per la guerra in Ucraina. A maggio l'Arabia Saudita ha consegnato alla Cina 7,82 milioni di tonnellate o 1,84 milioni di barili di petrolio, il 9% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta di un calo di circa il 15% rispetto ai 2,17 milioni di barili al giorno di aprile.