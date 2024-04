⁠Prosiebensat, Mfe opziona 4 miliardi dalle banche

Pezzo dopo pezzo, sembra prendere forma il quadro relativo agli sforzi di Mfe-Mediaforeurope in Germania. Il partner silente di Prosiebensat (almeno fino all'anno scorso, si potrebbe dire) ha lavorato discretamente per portare a compimento la sua strategia in terra tedesca. Questo potrebbe includere un'offerta per acquisire Prosieben.

O meglio, per fare propria la rete televisiva bavarese, escludendo la parte di dating ed e-commerce, su cui il gruppo di Cologno ha proposto di votare in occasione dell'assemblea del 30 aprile. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Reuters solleva uno scenario che sembra collimare con gli sviluppi delle ultime settimane, suggerendo almeno la linea generale dell'azione intrapresa dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Secondo l'agenzia, Mfe-Mediaforeurope avrebbe avuto incontri nei mesi precedenti con diverse banche pronte a finanziare un'eventuale offerta per Prosiebensat, per un importo fino a circa 4 miliardi di euro. Le banche che si sarebbero proposte per fornire finanziamenti, sia per un'offerta potenziale sia per il rifinanziamento del debito di Prosieben, includerebbero Bank of America, Deutsche Bank e Unicredit. In particolare, Unicredit e Bank of America si sarebbero offerte di finanziare separatamente l'intera operazione, rispettivamente per 3,7 miliardi e 3,2 miliardi di euro, mentre Deutsche Bank avrebbe dichiarato la disponibilità a coprire il 50% di un'operazione del valore stimato in 4 miliardi di euro.

Queste informazioni riguardano i mesi precedenti, con Mfe che ha esplorato possibili scenari futuri. Tuttavia, a Unterföhring, sembra quasi una certezza che il gruppo di Cologno prenda l'iniziativa per un'offerta pubblica di acquisto, specialmente se si considera lo spin-off delle attività non core di dating ed e-commerce proposto da Mediaset. Inoltre, a Prosiebensat, nonostante le diverse opinioni, lo spin-off viene visto come una porta aperta all'acquisizione della società. Inoltre, l'intervista del cfo di Prosiebensat, Martin Mildner, al giornale Börsen-Zeitung, assume un significato diverso alla luce di queste informazioni. Mildner sembra suggerire che Mfe potrebbe non aver "trovato banche" per un'acquisizione che richiederebbe un finanziamento di circa 3 miliardi di euro.

La situazione in vista dell'assemblea del 30 aprile si fa sempre più tesa, con Amber Capital che sostiene le proposte di Mfe (spin-off e due nuovi membri del consiglio di sorveglianza) e Prosiebensat che invita gli azionisti a votare contro. Prosieben ha ricevuto il sostegno dei proxy Iss e Glass Lewis, ma l'assemblea sarà il vero banco di prova. Nel frattempo, Mfe ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di euro ieri, tra azioni A e B, rispetto ai 1,77 miliardi di Prosiebensat. Il valore delle azioni di Prosiebensat è salito del 34% dall'inizio dell'anno e del 22% dalla notizia dello spin-off delle attività non core di Mediaset. Il mercato sente l'aria di scontro.