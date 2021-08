Pfizer a caccia di nuove risorse: emesso un vax bond da 1 mld di dollari

Un "sustainability bond", bond sostenibile, per finanziare le spese di produzione dei vaccini: l'america Pfizer va a caccia di nuove risorse sul mercato e colloca un vero e proprio vax bond con l'intento di raccogliere un miliardo di dollari. La casa farmaceutica americana che assieme alla tedesca Biontech ha sviluppato il vacino anti Covid, al momento, più venduto al mondo, cavalca così l'onda del dibattito no vax, sì vax, lanciando una nuova sfida. Il bond è privato non emesso sui mercati pubblici, ma Bloomberg ne dà notizia citando una fonte dell’operazione.

Il bond che scadrà nel 2031 quando il Covid, forse, sarà solo un ricordo, o un argomento di storia da studiare sui libri, pagherà agli investitori un rendimento dello 0.53% oltre quello dei titoli di Stato americani. Considerando che all’inizio questa emissioni obbligazionaria avrebbe dovuto pagare 0,75 punti percentuali sopra i Treasuries, riferisce il Sole 24 Ore, si capisce che il titolo è andato a ruba perché sui vaccini il dibattito sarà anche acceso, ma in finanza sono tutti sì vax bond, ovviamente, conclude il Sole 24 Ore.