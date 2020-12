PharmaLite.com: è online la piattaforma e-commerce

Sicura, innovativa, affidabile la piattaforma pharmalite.com è pronta a soddisfare le esigenze di consumatori che si sono dimostrati sempre più evoluti in ambito digitale. Ma questo è solo il fine ultimo di una mission di ben più ampio respiro. PharmaLite vuole in primis fornire servizi logistici, tecnologici e di comunicazione alle farmacie per metterle nelle condizioni di poter avviare e/o mantenere le loro attività online. Attraverso la creazione di apposite partnership, la piattaforma permette un supporto costante ed efficace in tutte le fasi del processo di vendita online. Grazie a questa innovativa infrastruttura tecnologica, il consumatore potrà acquistare il prodotto desiderato nella farmacia aderente e riceverlo direttamente a casa o in ufficio.

PharmaLite si colloca all’interno di un mercato la cui stima della spesa per i medicinali nel 2020 è di circa 325 milioni di euro in Italia (+ 30% rispetto al 2019, secondo il Rapporto Osmed). E lo fa con oltre 80 mila referenze divise in 5 categorie in base ai bisogni di cura e benessere tanto del nostro corpo, quanto di quello dei nostri amici animali: dispositivi medici, farmaci da banco, integratori & alimenti, beauty & igiene, veterinaria. L'offerta Pharmalite è vasta anche in termini economici: dai brands di prodotti di massa a marchi prestigiosi nella cosmetica e nelle fragranze spaziando in tutti i campi della salute e del benessere.

Particolare attenzione viene posta ai dispositivi medici necessari per affrontare l’emergenza del COVID-19, a cui si aggiunge una linea di 5 integratori a brand Pharmalite, tra i quali emerge quello a base di quercetina, una molecola di origine naturale che, secondo uno Studio Internazionale di Nanotecnologia del CNR, inibisce il SARS-COV-2, il virus responsabile del Covid-19. Ecco perchè digitando Pharmalite sull'app di Glovo puoi ricevere a casa in 20' tutto ciò che ti serve per tutelare la propria salute compresi i tamponi rapidi e l'integratore alimentare Immunobooster Pharmalite.

Pharmalite ha scelto come partner logistico il leader internazionale delle spedizioni espresse, DHL Express perchè garantisce soluzione dedicate al cliente e perchè ha a cuore il tema della sostenibilità ambientale con il suo programma GoGreen di compensazione delle emissioni di CO2.

“Il settore farmaceutico sta vivendo una rapida trasformazione con una crescente necessità di efficienza e velocità per venire incontro alle esigenze dei consumatori, sempre più digitali e vicini agli acquisti online.” Afferma Simona Lertora, Managing Director Marketing & Business Development DHL Express Italy. PharmaLite è ben consapevole delle aspettative dei consumatori sempre più orientati verso la salute del futuro. Per questo la piattaforma offrirà presto i nuovi servizi di Telemedicina - a partire dalla Televisita - per dare al Cliente la possibilità di avere una Second Opinion su determinate patologie o diagnosi. Infine, PharmaLite affianca al mercato BtoC, lo sviluppo del canale BtoB diretto ai dipendenti delle Aziende Corporate e agli iscritti di Albi e/o Associazioni di Categoria.