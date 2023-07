Piaggio Aerospace, corsa per l'acquisto. Urso: "18 manifestazioni di interesse

Il ministro Urso: "Per Piaggio Aerospace 18 manifestazioni di interesse. Closing entro fine 2023"

"Piaggio Aerospace non merita di rimanere in amministrazione straordinaria, vi è rimasta per l'intera scorsa legislatura: nel 2020 è stata fatta la prima gara, nel febbraio 2022 la seconda. Tutte gare finite nel nulla, nessuna manifestazione di interesse è stata ritenuta idonea". E' quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo al Question Time alla Camera.

"Per questo sono subito intervenuto integrando due vere figure professionali dotate di grande esperienza per la gestione commissariale, dando disposizione perché ci fosse la massima pubblicità e trasparenza per la procedura della terza gara. - ha spiegato - I risultati sono evidenti, il bando pubblicato questa volta, a differenza delle gare precedenti, ha precluso la partecipazione delle persone fisiche e ha imposto quale requisito una specifica esperienza nel settore”, ha spiegato il ministro Urso.