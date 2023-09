Piaggio: Matteo Colaninno nuovo presidente esecutivo, Michele nuovo ad

Piaggio: Cda, Matteo Colaninno presidente esecutivo, Michele nuovo ad

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C, che si è riunito successivamente alla scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato Roberto Colaninno, ha ridefinito, previa valutazione dei competenti Comitati endoconsiliari, la nuova governance societaria. Il consigliere Matteo Colaninno è stato nominato Presidente esecutivo, con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza. Il consigliere Michele Colaninno, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è stato nominato Amministratore Delegato – Chief Executive Officer. Lo rende noto Piaggio in un comunicato.

Il Cda ha proceduto altresì a cooptare, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Carlo Zanetti quale nuovo membro non esecutivo, mantenendo inalterato il numero dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C, formato da 9 componenti - di cui la maggioranza, pari a 5 membri, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile – risulta pertanto composto da: Matteo Colaninno (Presidente esecutivo), Michele Colaninno (Amministratore Delegato), Graziano Gianmichele Visentin (Consigliere indipendente), Rita Ciccone (Consigliere indipendente), Patrizia Albano (Consigliere indipendente), Federica Savasi, Micaela Vescia (Consigliere indipendente), Andrea Formica (Consigliere indipendente) e Carlo Zanetti. Ai sensi di legge, il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

Si ricorda che la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica è prevista con l’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023. Alla data odierna, Carlo Zanetti non possiede azioni Piaggio & C. S.p.A..