Piano Ue, trovata intesa con Ungheria-Poloniala. La Germania risolve lo stallo

La Polonia e l'Ungheria hanno concordato un compromesso con la Germania per sbloccare il Recovery fund e il budget dell'Unione europea, rimasti in fase di stallo dopo il rifiuto di Budapest e Varsavia di legare i finanziamenti europei al rispetto dello stato di diritto. Il vicepremier polacco Jaroslaw Gowin ha detto che è stato concluso un accordo con la Germania, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, e che questo sarà ora presentato al resto del blocco. Lo riporta Bloomberg. L'accordo, ha aggiunto il vicepremier, potrebbe essere finalizzato entro venerdì.

"Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino", ha detto Gowin ai giornalisti a Varsavia, "Credo che questo accordo includerà anche le 24 capitali europee rimanenti". La notizia non è stata subito confermata dalla Germania o dai due capi di governo in Polonia e Ungheria. Gowin, che è stato il più grande sostenitore dell'abbandono della minaccia di veto da parte della Polonia, ha rifiutato di entrare nei dettagli dell'accordo, dicendo solo che mantiene "la Polonia sovrana e l'Ue unita".