Piazza Affari e le borse europee in netto rialzo. Corrono le banche

Partenza tonica per Piazza Affari, che si muove in deciso rialzo assieme agli altri principali mercati europei; Borsa di Milano corre (+2,2%) nella mattina della prima seduta di settimana. In linea con il resto d'Europa e sulla scia dell'ottimismo in Asia, Piazza Affari viaggia forte con le banche a trainare in positivo e lo spread Btp-Bund a 167 punti. La migliore e' Unicredit (+4,6%), poi Intesa (+3,4%). Si apre il periodo di offerta dell'Ops su Ubi (+2,3%). Su anche Banco Bpm (+3,6%). Rimbalza Leonardo (+4%), molto bene Fca (+3,4%). In positivo i petroliferi, da Tenaris (+3,2%) a Saipem e Eni (entrambe +2,7%), con il greggio che torna a cresce (wti +0,8%) a 40,9 dollari al barile, mentre l'oro e' piatto (+0,04%). Unico titolo in rosso del listino principale e' Hera (-0,3%) e sono deboli Diasorin (+0,1%), Inwit (+0,5%) e Recordati (+0,8%). Bene Atlantia (+2,8%), Poste (+2,3%) e Tim (+2%). Tra i semiconduttori guadagna Stm (+1,2%) e nel lusso Moncler (+1,4%).

A Londra l'Ftse 100 avanza dell'1,90% a Parigi il Cac 40 sale del 2%, a Francoforte il Dax guadagna l'1,96%. A Milano l'Ftse Mib guadagna il 2,08%

SPREAD IN CALO A 167 PUNTI

Lo SPREAD tra Btp e Bund apre in calo rispetto alla chiusura di venerdì sera, a 169 punti base. Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta infatti questa mattina a 167 punti base, con il rendimento del decennale a quota 1,25%, rispetto all'1,26% della chiusura di venerdì.