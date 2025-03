Nucleare, Fratin: "Operativo in Italia entro il 2030. La legge delega va alle Camere settimana prossima"

Nucleare: Pichetto, "entro il 2030 lo avremo in Italia"

“Sono convinto che entro 2030 ce la faremo ad avere il nucleare in Italia”. Lo ha assicurato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento al Forum in Masseria a Saturnia. Intanto, la legge delega sul nucleare va alle Camere “penso settimana prossima”, ha spiegato il ministro, poi “dipenderà dal presidente della Camera. Ci sarà un lungo dibattito perché ci sono già stati due mesi di audizioni alla Camera. Mi auguro che per l'autunno, fine anno, venga approvata. Da lì 12 mesi per avere i decreti legislativi. Noi – ha aggiunto – dobbiamo essere pronti, dobbiamo fare come gli alpini che usano i muli in montagna perché mettono le zampe dietro nello stesso posto di quelle davanti e non cascano.”

Nucleare: Pichetto, "dobbiamo far crescere sistema conoscenze"

''Noi non possiamo usare come saldatore su un reattore nucleare l'idraulico che salda il tubo dell'acqua. Deve esserci una figura con una specializzazione in più. Dobbiamo far crescere un sistema di conoscenze che è rimasto vuoto per quarant'anni. Le condizioni ci sono tutte, dopo la Francia siamo il paese meglio piazzato. Abbiamo commesse verso l'estero importanti da parte di aziende italiane''. Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del Forum in Masseria a Saturnia.

Nucleare: Pichetto, "Testo migliorabile, spero contributo di tutte forze politiche"

''Il testo che ho presentato è migliorabile, spero che sia un contributo fattibile delle forze politiche. Il testo è frutto di un anno di lavoro da parte di un gruppo di esperti della piattaforma per il nucleare sostenibile. I reattori Smr sono un cubo di 10 metri per lato. Ora in Italia nessuno ha la strumentazione per costruirlo, anche se siamo abbastanza avanti''.

Energia: Pichetto, confronto serrato con Confindustria per aiuto imprese energivore

"Stiamo portando avanti un confronto abbastanza serrato anche con il sistema industriale, Confindustria in primis, cercando quelli che possano essere i meccanismi per aiutare i grandi gasivori". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum in Masseria a Saturnia, ricordando che intanto “i 4mila grandi manifatturieri energivori” con l’ultimo provvedimento “hanno un rimborso della quota ets pari a oltre il 60% di quanto hanno in carico. È uno sforzo importante, quello da parte dello Stato su di loro. La valutazione è che ci sia equilibrio, poi tutti vorrebbero di più”, ha chiosato il ministro.

Bollette: Pichetto, "ad oggi non sono previsti altri interventi tampone"

“Gli analisti danno una tendenza alla riduzione” del prezzo del gas, complice anche l’avvicinarsi della bella stagione, il che significa “la riduzione del prezzo dell’energia complessivo, con un effetto notevole per il paese. Ecco perché vediamo i tre mesi e oggi non si possono prevedere ulteriori interventi”, rispetto al ddl bollette. "Anzi, mi auguro non sia necessario, perché significa che il paese va avanti senza bisogno di tamponamenti straordinari”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum in Masseria a Saturnia. “Questo provvedimento – ha spiegato poi il ministro – è nato a seguito dell’esplosione del prezzo del gas con la chiusura al 31 dicembre dei flussi verso l’Europa. Non riguardava l’Italia, che è autonoma sull’aspetto quantitativo del gas, ma ne risente il prezzo che è internazionale”.