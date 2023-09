Pinault punta su Hollywood. Offerta da 7 mld per Creative Artists di Brad Pitt

Pinault vuole l'agenzia di Brad Pitt. Ecco quanto è discosto ad investire il re del lusso

Grandi manovre a Hollywood. Il re del lusso punta ad una delle più grandi agenzie che gestiscono le star del cinema, della musica e non solo. François-Henri Pinault punta alle celebrità. È così - si legge sul Corriere della Sera - che ieri è trapelata l’operazione architettata dal magnate francese del lusso per rilevare la maggioranza della Creative Artists Agency (Caa), agenzia di stanza a Beverly Hills dal 1975, specializzata nella gestione artistica e nel management di attori come Brad Pitt, Zendaya e Bradley Cooper nonché della stessa moglie di Pinault, Salma Hayek, oltre che di Beyoncé.

Il patron di Kering - prosegue Il Corriere - sarebbe vicino ad acquisire la talent agency dal fondo Usa Tpg Capital per un valore che si aggirerebbe intorno ai 7 miliardi di dollari, riporta Bloomberg. La valutazione rappresenta un aumento rispetto ai 5,5 miliardi di dollari incassati dall’agenzia lo scorso anno per lo shopping della rivale Icm Partners. Il blitz, va notato, arriva in un’estate particolarmente calda per Pinault, impegnato a ridefinire l’assetto manageriale di Kering e ad aggiungere perle al suo filo.