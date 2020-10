Piovan Group acquisisce il 100% del capitale di Doteco Spa

Piovan Group, principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari, quotato nel segmento STAR di Borsa Italiana, ha annunciato la firma in data 2 ottobre 2020 dell’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Doteco SpA, società con sede a Modena fondata nel 1994, oggi tra i leader mondiali nelle tecnologie per la dosatura dei film plastici (per packaging alimentari e non) e fibre sintetiche.

Doteco SpA ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di € 19,7 milioni e un EBITDA consolidato di €3,4 milioni, un EBIT consolidato di €2,8 milioni oltre che con una posizione finanziaria netta positiva di €6 milioni. Doteco SpA opera a livello internazionale e conta, tra i suoi partner, i principali produttori di estrusione a livello globale.

Al closing verrà pagato €15 milioni con un meccanismo di earn out in base alla performance calcolato su EBITDA 2020-2021 con un cap di entreprise value di massimo €22 milioni oltre la cassa di fine settembre 2020. Il closing è previsto nel mese di ottobre 2020.

Piovan, sfruttando i tassi particolarmente favorevoli, ha optato per un finanziamento ad hoc di €20 milioni. “L’acquisizione di Doteco rafforza e accresce la leadership tecnologica globale di Piovan, consolidando il processo di crescita strategica che da sempre ha contraddistinto il Gruppo Piovan" dichiara Nicola Piovan, Presidente Esecutivo di Piovan Group.

“Con questa integrazione - prosegue Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato di Piovan Group - potremmo unire le tecnologie di dosatura per film di Doteco con le automazioni di alimentazione e stoccaggio di Piovan diventando leader nella fornitura di impianti completi in quest’ambito ed acquisendo nuovi clienti in un settore che, anche alla luce dei sempre più necessari miglioramenti sanitari ed igienici, sta diventando strategico nell’imballaggio alimentare”.