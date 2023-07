Pirelli, nominato il nuovo Cda: il cinese Jiao Jian alla presidenza

L'assemblea di Pirelli, alla quale ha partecipato l’84,16% del capitale avente diritto di voto, ha nominato per gli esercizi 2023-2024-2025 il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 15 membri, di cui nove indipendenti.

Sono stati quindi eletti Jiao Jian (nominato presidente), Tronchetti Provera Marco, Casaluci Andrea, Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Bradanini Alberto, Carpinelli Michele, De Sole Domenico, Fan Xiaohua, Pappalardo Marisa e Tang Grace, tutti tratti dalla lista di maggioranza (votata da circa l’83,82% del capitale rappresentato in assemblea). Gli altri 3 amministratori sono Roberto Diacetti, Paola Boromei e Giovanni Lo Storto, tratti dalla lista di minoranza (votata da circa il 16,05% del capitale rappresentato).

L’Assemblea ha inoltre approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2023 (con l’83,14% del capitale presente in assemblea) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’83,91%) alla Relazione sui compensi corrisposti per l’esercizio 2022. I soci hanno anche approvato (con l’84,68%) l’adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2023- 2025 (Piano Lti) per il management del gruppo.

Nel corso dell’assemblea Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato il presidente uscente Li Fanrong e gli amministratori uscenti, Giorgio Luca Bruno, Yang Shihao, Wang Feng, Tao Haisu, Giovanni Tronchetti Provera e Wei Yintao "per l’opera prestata in favore della società e i risultati conseguiti". La prima riunione del nuovo cda è stata convocata per il 3 agosto per deliberare sulla governance della società e, in particolare, sulla nomina del vice-presidente esecutivo e dell’amministratore delegato, che saranno rispettivamente Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci.