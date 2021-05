Pirelli, profitti in crescita a 42,2 milioni. 1,24 miliardi di ricavi (+18,4%)

Pirelli ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 42,2 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto a un anno fa, su ricavi in incremento del 18,4% a 1,244 miliardi di euro. L'ebit rettificato migliora di quasi il 20% a 168,8 milioni di euro, aiutato da una ripresa della domanda nelle principali aree geografiche del gruppo, con un aumento delle vendite di pneumatici di alto valore. Il consensus degli analisti indicava i ricavi a 1,169 miliardi, l'ebit rettificato a 160 mln e l'utile a 40 milioni.

Il flusso di cassa netto e' stato pari a -653,5 milioni di euro, in miglioramento di 100 milioni rispetto ai - 753,5 milioni del primo trimestre 2020) "principalmente grazie al miglioramento del flusso di cassa netto della gestione operativa".

In virtu' del minore assorbimento di cassa, la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2021 e' negativa per 3,9 miliardi (-3.258,4 milioni al 31 dicembre 2020 e -4.260,7 milioni di euro al 31 marzo 2020). Pirelli conferma i target 2021 che sono stati comunicati al mercato in occasione della presentazione del piano industriale 2021-2022 con visione al 2025 avvenuta lo scorso 31 marzo.