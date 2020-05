Pirelli, ricavi per 1,5 mld nel primo trimestre

Pirelli, i risultati finanziari al 31 marzo.

Nel primo trimestre del 2020, Pirelli ha registrato ricavi per 1,5 miliardi di euro, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-18,5% la variazione organica) a causa del "forte calo della domanda". I ricavi High Value sono stati pari al 69,6% del totale (in crescita rispetto al 68,1% del primo trimestre 2019).

Nel periodo, l'utile netto totale ammonta a 38,5 milioni di euro (contro i 101,4 milioni di euro nel primo trimestre 2019), mentre l'ebit adjusted è pari a 141,1 milioni di euro con un margine al 13,4% (16,7% nel primo trimestre 2019). Il flusso di cassa netto è stato di -753,5 milioni, "sostanzialmente in linea con i -712,9 milioni del primo trimestre del 2019".

A risentire dell'impatto dell'emergenza Covid-19 e del lockdown ad essa collegato è anche il settore tyre, con un generale "deterioramento delle condizioni economiche, un calo dei consumi e della produzione", come riporta un comunicato ufficiale.

"L'esperienza maturata in Cina - si legge nella nota - dove le attività produttive e commerciali stanno tornando alla normalità, ha consentito a Pirelli di rispondere tempestivamente al profondo mutamento di scenario a livello globale, definendo un piano d'azione e nuovi obiettivi per il 2020, comunicati al mercato il 3 aprile".

Per il 2020, Pirelli ha confermato i target finanziari indicati lo scorso 3 aprile.