Pistacchi Pistì, presto un nuovo socio: solo 4 i gruppi finanziari in corsa

Antichi Sapori dell’Etna, azienda nota in particolare per il marchio Pistì e il pistacchio di Bronte, sarebbe alle battute finali del processo competitivo per trovare un nuovo partner, probabilmente di maggioranza, rivela il Sole 24 Ore. Sarebbero ormai solo quattro i gruppi finanziari interessati, tra i quali Hyle Capital, Oaktree, Equinox e un altro player finanziario. E sempre secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, al comando dell’operazione, ci sarebbe l’advisor Vitale.

Il gruppo di Bronte nasce nel 2001 da Nino Marino e Vincenzo Longhitano "quasi per gioco", si legge sul sito ufficiale. Due giovani, appena ventenni, che ispirati dalla loro terra scommettono in un progetto capace di coniugare la vocazione dolciaria siciliana a un moderno modo di fare impresa. Alla base c'è un unico alimento: il pistacchio, diventato poi l'elemento base di tutta la produzione dei prodotti di Antichi Sapori, come colombe, torroni e panettorni. Con 90 dipendenti, che passano a 220 nei periodi di alta produzione e una forza lavoro per il 90% femminile, il gruppo è ormai leader globale del settore. Sole anni fa l'azienda ha chiuso con un fatturato di 44,5 milioni di euro, in crescita del 54,44% rispetto all'anno prima. Ma anche il 2020, nonostante la pandemia e le restrizioni, il fatturato si è avvicinato ai 60 milioni di euro, con un margine del 13%. Una crescita dovuta in parte dalla presenza del marchio anche in mercati esteri molto strategici, come Australia, Spagna e Stati Uniti. L'export attualmente presente in 41 paesi incide sul fatturato per il 35%.