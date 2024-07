Pnrr, Meloni: "Spesa a oltre 51 mld". Fitto. "Proroga dibattito politico, io guardo al 2026"

Pnrr: a Palazzo Chigi cabina regia con Meloni

Si è svolta presso la Sala Verde di Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia per il Pnrr, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'ordine del giorno della riunione, convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, la relazione sullo stato di attuazione del Pnrr e le linee guida connesse all'istituzione delle Cabine di coordinamento Pnrr presso tutte le prefetture italiane, che svolgono la funzione strategica di monitorare e supportare la messa a terra dei progetti a livello territoriale.

Pnrr: Meloni, spesa complessiva salita a oltre 51 mld

La spesa complessiva sostenuta con il Pnrr "e' salita a oltre 51 miliardi di euro e il 92% delle misure sono state regolarmente attivate". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione della Cabina di Regia sul Pnrr a Palazzo Chigi.

Pnrr: Meloni, attivati 122 mld di affidamenti sui 132 previsti

"Ad oggi le amministrazioni titolari di interventi Pnrr hanno attivato 122 miliardi di euro di affidamenti rispetto a una previsione iniziale di 132 miliardi di euro. E da verifiche della Struttura di missione Pnrr, le procedure di attivazione per il restante 8% delle misure, pari a circa 10 miliardi di euro, sono in fase di perfezionamento".

Pnrr: Meloni, investimenti con procedure espletate a 111 mld

"Gli investimenti per i quali sono state espletate tutte le procedure di gara sono pari a 111 miliardi di euro, ovvero il 91% delle misure attivate". Si tratta di "dati molto positivi", ha osservato la premier, "che ci dicono due cose: abbiamo fatto un buon lavoro, e dobbiamo essere fieri di quanto fatto, ma non dobbiamo fermarci, perche' l'attuazione del Pnrr non consente pause e siamo a meno di due anni dal traguardo finale del 30 giugno 2026".

Pnrr: Meloni, Italia prima in Ue per obiettivi raggiunti

"La Cabina di regia di oggi e' chiamata ad approvare la quinta Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr da trasmettere al Parlamento. La Relazione che esaminiamo oggi riguarda il lavoro che il governo ha svolto nei primi sei mesi del 2024, anno iniziato con l'entrata in vigore del nuovo Piano e con l'ok della Commissione europea alla revisione tecnica. Arriviamo all'appuntamento di oggi con un primato di cui possiamo essere tutti orgogliosi, perche' frutto di un grande gioco di squadra tra il governo, le amministrazioni e i soggetti attuatori: l'Italia e' al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr". Meloni ha quindi osservato: "Siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l'importo economico maggiore: 113 miliardi e mezzo di euro, a fronte dei 194,4 previsti dal Piano, ovvero il 58,4% del totale. Siamo stati i primi in Europa a chiedere e a ricevere il pagamento della quinta rata da 11 miliardi; siamo stati i primi ad inoltrare la richiesta per la sesta rata da 8 miliardi e mezzo, che abbiamo puntualmente rendicontato lo scorso giugno; e siamo a buon punto anche per quanto riguarda la settima rata, che vale 18 miliardi e 200 milioni di euro e che e' stata al centro dei lavori della Cabina di regia del 3 luglio scorso".

Fitto, 'proroga Pnrr dibattito politico, io guardo al 2026'

"Il dibattito sulla proroga" della scadenza del Pnrr "è politico e legittimo, ma sarà affrontato eventualmente in Consiglio europeo tra tutti gli Stati membri e poi eventualmente dalla Commissione". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, rispondendo a una domanda sulle considerazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che più volte ha sostenuto la necessità di rivedere le scadenze. "Io, da ministro che segue il Pnrr, non posso partecipare al dibattito, ho una data di scadenza del Piano e per me quella è - ha continuato Fitto -. Il dibattito è legittimo, può essere portato avanti, ma noi stiamo cercando di lavorare per confermare gli obiettivi al 2026".