Pnrr, Giorgetti: "Obiettivi raggiunti. Entro maggio in arrivo dall'Ue 19 mld"

Pnrr, Giorgetti: "Fino ad ora abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. A maggio la seconda trance da 19 miliardi di fondi Ue"

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in Senato di fronte alla Commissione Bilancio, ha fatto il punto della situazione sullo stato di avanzamento del Pnrr "è stato rivisto dal decreto-legge con l’obiettivo di potenziare il presidio sui processi di attuazione del Piano e monitorare il rispetto delle scadenze di conseguimento di obiettivi e traguardi concordati con la Commissione europea".

Il monitoraggio dell’attuazione del Pnrr è stato demandato in via prioritaria alla Ragioneria generale dello Stato. Nel medio periodo l’obiettivo del Governo è quello di giungere, spiega Giorgetti, "a un’unica infrastruttura informatica al fine di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati, tenendo conto delle peculiarità del sistema ReGiS che, grazie alla sua architettura modulare, è disegnato in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo".

Pnrr, Giorgetti: "L'Italia ha conseguito tutti gli obiettivi previsti per il 2021-2022"

L'Italia ha conseguito tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 2021-2022: 151 sui 527 in programma fino al 2026. Quest'anno invece dovrà centrarne altri 96, di cui 27 nel primo semestre e 69 nel secondo. Se nel primo biennio si è trattato soprattutto di redigere riforme strutturali ora prende il via la fase della realizzazione delle opere infrastrutturali e dei programmi di transizione energetica che diano sostanza sui territori al piano varato dalla Ue per far ripartire l'economia continentale dopo la pandemia di Covid. Finora sono stati erogati dall'Ue 66,9 miliardi di euro in favore dell'Italia, poco meno di un terzo del totale dei 191,5 previsti, a dicembre scorso è stata presentata la richiesta per l'erogazione di altri 19 miliardi, che potrebbero essere versati entro maggio.

Il titolare del Mef ha anche ricordato la "necessità" di un aggiornamento del piano, visto il mutato contesto economico rispetto a quando è stato varato, con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che ha scatenato una ondata inflazionistica ed un rialzo dei costi dell'energia e delle materie prime che hanno reso obsoleti i piani finanziari redatti per alcuni programmi di spesa previsti dal Pnrr.