Pnrr, l'Ue dà ragione a Giorgia Meloni. Sbloccata la quarta rata da 16,5mld

Pnrr, dall'Ue via libera alla quarta rata

La Commissione Europea ha dato il via libera a una valutazione preliminare favorevole riguardo alla quarta tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), accettando la richiesta di pagamento presentata dall'Italia, che ammonta a 16,5 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e prestiti. Con il parere positivo del Comitato economico e finanziario, l'erogazione effettiva dei fondi richiederà l'approvazione definitiva da parte della Commissione riguardo al contributo finanziario. Giorgia Meloni esprime la sua soddisfazione dichiarando: "La valutazione positiva della Commissione dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia e, a pochi giorni dall’approvazione da parte della Commissione europea della revisione generale del PNRR, conferma il grande impegno del Governo al fine di attuare pienamente il PNRR per rendere il Paese più moderno e più competitivo".

"Gli obiettivi e i traguardi raggiunti nella quarta rata riguardano importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici, nonché misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione. I principali investimenti oggetto della richiesta di pagamento sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali".

"Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest’anno. L’Italia avrà ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà del PNRR. L’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata", conclude.

Fazzolari: "Nuovo successo governo Meloni, Italia primo Stato Ue su quarta rata"

“Un altro grande successo del Governo Meloni, l’Italia sarà il primo Stato Ue a ricevere entro il 2023 il pagamento della quarta rata del Pnrr. Straordinario lavoro del Presidente del Consiglio e del Ministro Raffaele Fitto, reso possibile anche dalla compattezza e dalla competenza di tutto l’Esecutivo. Risultato che arriva solo pochi giorni dopo la revisione del Pnrr, con l’implementazione del capitolo RePowerUe, che ci permette di liberare oltre 21 miliardi di euro per sostenere la crescita e la competitività del tessuto produttivo. Brutto periodo per chi tifa contro l’Italia”. Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del Programma di Governo.

Fitto: "Via libera 4° rata, Italia tiene fede a impegni"

''Oggi il nostro paese ha avuto il via libera dalla Commissione europea per la quarta rata'' del Pnrr. ''E' un risultato molto rilevante e importante, non solo perché l'Italia è l'unico paese in Europa ad aver raggiunto questo risultato ma perché tiene fede agli impegni''. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi.

