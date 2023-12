Polizze: come stipulare un'assicurazione casa risparmiando

Polizza casa: cosa copre e come stipulare un'assicurazione vantaggiosa

Un'assicurazione casa è un prodotto che offre una copertura completa sia da tutti quegli eventi che possono causare un danno all'immobile sia, nell'ambito della Responsabilità Civile, per i danni causati da terzi. Una polizza casa, di conseguenza, è uno strumento che aiuta a preservare il patrimonio economico familiare, configurandosi come una risorsa per tutelarsi da ogni genere di imprevisto.

Cosa copre una polizza casa?

Un'assicurazione casa offre una tutela estremamente ampia da una vasta gamma di eventi e all'occorrenza permette di estendere ulteriormente la copertura per beneficiare di una protezione completa. Difatti, sottoscrivendo una o più garanzie accessorie, è possibile assicurarsi, oltre che dal rischio rapine, furto e incendio, anche da tutti quei danni materiali o diretti causati a terzi, per effetto di guasti o sinistri avvenuti all'interno della propria abitazione.

Nello specifico, con una polizza casa si può assicurare l'immobile da imprevisti come fuoriuscite d'acqua, fenomeni elettrici ed eventi meteorologici avversi. Naturalmente è possibile assicurare anche il contenuto, in modo da tutelare il valore di mobili, denaro, opere d'arte e oggetti di lusso presenti all'interno dell'abitazione. Optare per una o più garanzie accessorie rende inoltre ogni polizza casa su misura, garantendo una copertura tanto più ampia quanto più numerose sono le garanzie opzionate.

Polizze casa e famiglia: le offerte competitive che assicurano una tutela completa

La possibilità di beneficiare di numerosissime proposte di polizze casa permette di fruire di proposte piuttosto interessanti anche quanto concerne l'aspetto economico. È il caso dell'assicurazione casa Verti, una polizza completa che, con l’aggiunta delle apposite garanzie accessorie, può arrivare a coprire anche le spese relative a cause civili o penali, a infortuni domestici o accorsi nel tempo libero o all'assistenza di un tecnico professionista per la riparazione dei danni 24 ore su 24.

Questa polizza casa, acquistabile con un costo annuale competitivo e con la possibilità di beneficiare di interessanti scontistiche, nel caso in cui si sia già possessori di una RC auto o di una seconda assicurazione casa e famiglia Verti, può essere richiesta passando per il calcolo di un preventivo personalizzato, formulabile online con pochissimi click. Per valutare e sottoscrivere la polizza, inoltre, ci si può avvalere sia di un processo 100% digitale sia dei classici canali telefonici, ed è possibile saldare il tutto in modo semplice con carta di credito o PayPal.

Come si stipula un'assicurazione casa: dalle procedure agli aspetti da considerare

Stipulare una polizza casa oggi è molto semplice, soprattutto grazie a quel processo di digitalizzazione che negli ultimi anni ha reso le compagnie assicurative e i loro prodotti a portata di mano. Qualunque sia il canale prescelto per l'acquisto, in ogni caso, prima di procedere con la sottoscrizione, è necessario prendere visione del Set Informativo, nel quale sono riepilogate, in modo dettagliato, tutte le condizioni del contratto di assicurazione.

Altri aspetti da tenere in considerazione prima della sottoscrizione sono poi il massimale, la franchigia e lo scoperto. Il primo rappresenta l'importo massimo che l'assicurazione è soggetta a erogare in caso di sinistro e ha un valore che può variare in base al contratto; franchigia e scoperto sono invece rispettivamente una cifra fissa che viene dedotta dall'importo e una percentuale da calcolare in base al danno, e sono entrambe eventualmente da considerare a carico del sottoscrittore. Fatte queste doverose verifiche, e dopo aver controllato tutte le condizioni generali della polizza, comprese eventuali esclusioni e i limiti di copertura, è possibile procedere con la vera e propria stipula, che in genere viene effettuata in tempi estremamente brevi.