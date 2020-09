Pop Bari, tre liste per il futuro della banca. De Gennaro nuovo presidente

Sono state pubblicate sul sito di Banca Popolare di Bari (LEGGI QUI) le proposte dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Gianni De Gennaro sara' il nuovo presidente di Popolare di Bari spa. Il nome del prefetto gia' presidente del gruppo Leonardo e' nella lista depositata da Mcc, azionista con il 97% del capitale della banca. La nomina di De Gennaro avverra' nel corso dell'assemblea, convocata per il prossimo 15 ottobre, chiamata a ricostituire gli organi dopo dieci mesi di commissariamento che terminera' contestualmente alla nomina del nuovo consiglio.

La lista depositata dal Mediocredito spazza via le indiscrezioni di stampa secondo le quali alla presidenza sarebbe andato l'amministratore delegato di Mcc, Bernardo Mattarella, che non entra neppure in cda. La banca controllata da Invitalia, infatti, ha proposto per il board, formato da sette membri, l'attuale direttore generale di Popolare Bari Giampiero Bergami (ex Mps), la professoressa Paola Girdinio, gli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Roberto Fusco, Cinzia Capano e la Cfo di Mcc, Elena De Gennaro. Per il collegio sindacale viene proposto Luca Aniasi, presidente, Sofia Paternostro e Raffaele Ferrara (sindaci effettivi).