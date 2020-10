PopBari, azione di responsabilità verso Jacobini e De Bustis

I Commissari straordinari della Popolare di Bari, a pochi giorni dal termine del loro mandato, hanno avviato l'azione di responsabilita' civile nei confronti degli ex amministratori della banca. In una nota i due commissari, Enrico Ajello e Antonio Blandini indicano che l'azione di responsabilita' civile e' "nei confronti di soggetti che hanno svolto nei precedenti esercizi attivita' di amministrazione, gestione e controllo della banca". Fin qui la nota.

Secondo indiscrezioni i commissari hanno coinvolto, tra gli altri, gli ex vertici, esponenti della famiglia Jacobini, e l'ex direttore generale Vincenzo De Bustis. Esclusi dall'iniziativa solo coloro che sono stati in carica per meno di un anno e non hanno avuto cariche esecutive. I Commissari terminano il loro mandato la settimana prossima, in coincidenza con l'assemblea che ricostituira' gli organi e con la nomina del nuovo cda sotto l'egida dell'azionista di riferimento, il Mediocredito Centrale.