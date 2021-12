PopBari, rumors: Carrus verso la guida. Il Mediocredito accende il disco verde

Avallata dal board di Mcc la nomina di Carrus nel ruolo di Ceo

Potrebbe essere Cristiano Carrus il nuovo amministratore delegato della Popolare di Bari dopo il passo indietro di Giampiero Bergami che all'inizio della settimana ha rassegnato le dimissioni. Dietro l'uscita del banchiere i risultati non particolarmente brillanti dell'istituto di credito pugliese che, come emerso nel corso di una recente audizione davanti alla commissione parlamentare sulle banche, ha un rapporto cost/income del 155,5%.

Non solo; all'inizio di ottobre Mcc ha pubblicato i risultati del semestre che ha visto una perdita netta di pertinenza del gruppo di 48 milioni, derivante soprattutto dal rosso in capo alla Popolare di Bari, pari a 101 milioni. Proprio ieri il consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale (Mcc), azionista di maggioranza della popolare di Bari, si è riunito per affrontare il delicato tema della successione.

Come anticipato da MF-Milano Finanza, il board avrebbe sostanzialmente avallato la nomina di Carrus nel ruolo di Ceo e tale scelta la prossima settimana dovrebbe incassare la luce verde dal vertice della popolare. Compito del banchiere sarà rilanciare la gestione dell'istituto in un periodo certamente delicato come sarà l'uscita dalla pandemia e dal regime di moratoria.