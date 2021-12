Popolare Bari, si dimette il Ceo Bergami. Rumor: tensioni con il capo di Mcc

Banca Popolare di Bari, Giampiero Bergami lascia la carica di Ceo

Giampiero Bergami si è dimesso dalla guida della Banca Popolare di Bari. Lo annuncia la banca in una nota congiunta con la controllante Mediocredito Centrale. Le dimissioni hanno effetto dalla riunione del cda, ancora da convocare, per la sua sostituzione.

"Mediocredito Centrale (Mcc) e Popolare di Bari, nel ringraziare Giampiero Bergami per il lavoro profuso in una fase complessa, caratterizzata dalla necessità di focalizzazione strategica e di riposizionamento della Banca con l'obiettivo del suo rilancio, augurano il miglior successo per le attese nuove sfide professionali".

Fin qui la breve nota. I rumor sull'uscita di Bergami già giravano in ambienti sindacali e da indiscrezioni di stampa che hanno riferito di tensioni con il numero uno di Mcc, Bernardo Mattarella. Bergami era direttore generale da ottobre 2020 in sostituzione di Paolo Alberto De Angelis, chiamato sempre dal Mediocredito Centrale alla guida della banca e non confermato nell'incarico dopo pochi mesi.