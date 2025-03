Popolare di Sondrio si blinda dall'Ops di Bper: con il nuovo piano mira a 1,5 miliardi di dividendi entro il 2027

Popolare di Sondrio, nuovo piano: entro il 2027 1,8 miliardi di utile e 1,5 miliardi di dividendi

La Popolare di Sondrio punta a una distribuzione di dividendi in forte accelerazione: circa 1,5 miliardi di dividendi previsti nell'arco del Piano 2025-2027, raddoppiando la distribuzione avvenuta negli ultimi 3 anni. Il payout ratio è previsto al 85% in ogni anno di piano a partire già dal 2025 (rispetto al 63% del 2024) con un mantenimento della solidità patrimoniale, con CET1 ratio sopra il 14% al 2027. BP Sondrio vede un utile netto al 2027 a 583 milioni di euro, in linea con i livelli record registrati nel corso del 2024, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso.

Nel piano triennale 2025-2027 Popolare di Sondrio vede un utile netto cumulato pari a circa 1,8 miliardi di euro. Il nuovo Piano Industriale si fonda su cinque direttrici strategiche di sviluppo, rafforzando la focalizzazione dell’attività commerciale della Banca sulla clientela e sui prodotti core. In primo luogo, la Banca mira ad accelerare ulteriormente nel business del Wealth Management e della Bancassurance, con una crescita di circa il 38% sulle commissioni derivanti dal Wealth Management; inoltre, mira a un incremento del 75% dei ricavi del comparto Bancassurance Danni con un potenziamento della proposizione per privati e PMI. La seconda direttrice è la piena valorizzazione della leadership nel servizio alla clientela Imprese. Le erogazioni di credito alle PMI incrementeranno di circa 1,6 mld in arco di Piano, che si traducono in una generazione di circa 40 mln di ricavi addizionali per la Banca in arco Piano.

La terza direttrice di sviluppo per la Popolare di Sondrio è l'evoluzione in logica “Human-Digital”. A sostegno di questo percorso di digitalizzazione, la Banca investirà oltre 400 milioni di euro nell’evoluzione del proprio comparto Digital / IT. Infine, il nuovo Piano porrà particolare attenzione alla continua integrazione dei fattori di Sostenibilità nel modello di business della Banca, in linea con il proprio impegno di sviluppo, incrementando i finanziamenti con impatto ambientale e sociale positivo per circa 2,4 miliardi di euro in arco Piano; e con l'emissione di Green, Social e Sustainable Bond per circa 1 miliardo di euro nel triennio.

Pop Sondrio: ok conti 2024, proposto dividendo in aumento 43%

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, che si riunito ieri sotto la Presidenza di Francesco Venosta, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari approvati lo scorso 6 febbraio, con un utile netto di Gruppo pari a 574,9 milioni (+24,7% rispetto all’anno precedente). Il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo di 0,80 per azione, in aumento del 43% rispetto allo scorso anno.

Il pagamento del dividendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e considerato che lo stacco è fissato il 19 maggio 2025, decorrerà dal 21 maggio 2025. La quota di utile di cui viene proposta la distribuzione ammonta a complessivi € 362.708.622. L’assemblea della Banca Popolare di Sondrio si terrà in sede ordinaria e straordinaria mercoledì 30 aprile 2025 in unica convocazione.

Pop Sondrio: Pedranzini, "Il cda non presenterà la lista in assemblea"

"L’assemblea non vedrà la presentazione di una lista del consiglio di amministrazione". Lo ha sottolineato l'Ad. della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, durante la call con gli analisti. "Siamo in attesa dei regolamenti attuativi di Consob - ha spiegato -. Ci sono state consultazioni che si sono protatte. Il cda ha valutato di essere nell’impossibilità di presentare una propria lista" alla prossima assemblea del 30 aprile.

Pedranzini: "La crescita 'stand alone' ci preserva"

"La crescita stand alone ha permesso di preservare lo spirito identitario, i nostri valori culturali e le caratteristiche uniche del nostro modello di fare banca: un approccio imprenditoriale da parte del nostro personale, fondato su dedizione e competenza, capace di accompagnare sul lungo termine la clientela, instaurando con essa rapporti proficui e duraturi e offrendo soluzioni personalizzate e sofisticate". Così Mario Alberto Pedranzini, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Sondrio, presentando il nuovo piano industriale “Our Way Forward” per il triennio 2025-2027.

"Forti di questa consapevolezza, della credibilità di cui godiamo e della nostra autonomia, ci poniamo oggi obiettivi ancora più ambiziosi per il prossimo" ha aggiunto. "'Our Way Forward', 'Avanti a modo nostro' è il motto che abbiamo scelto per posizionarci sempre più quale banca resiliente, solida, in grado di corrispondere alle esigenze della clientela nei territori di elezione e di coltivare con essa rapporti sempre più diretti e personalizzati, sostenendo l’economia reale. Questo ci consentirà di conseguire risultati straordinari, creando e distribuendo nel prossimo triennio crescente valore per gli Stakeholder: manterremo un ROE stabilmente superiore al 14%, genereremo utili per complessivi 1,8 miliardi di euro, distribuendo dividendi per 1,5 miliardi di euro e mantenendo inalterata la robustezza patrimoniale che da sempre caratterizza la Banca”. "È un piano che riflette la storia della Banca, da oltre 150 anni una realtà indipendente - sottolinea infine, che fa dell’efficienza operativa, della propria particolare cultura aziendale, del radicamento locale e della vicinanza alla clientela la propria cifra distintiva"

"La Banca Popolare di Sondrio è sempre andata contro corrente perché abbiamo sempre valutato le decisioni sulla base di quello che siamo, del potenziale interno senza farci abbagliare dalle mode del momento". Così in conferenza stampa sulla presentazione del Piano industriale l'amministratore delegato di Banca Popolare di Sondrio Mario Alberto Pedranzini. Le 'mode' a cui fa riferimento sono, puntare a "crescere velocemente, acquisendo banche e agglomerati da fusione. Noi siamo la banca per eccellenza che è cresciuta stand alone" sottolinea.