Poste Italiane, SDA completa consegna dosi vaccino Astrazeneca in 9 regioni

Poste Italiane: SDA ha completa consegna delle dosi vaccino Astrazeneca in 9 regioni italiane

In queste ore SDA, Corriere Espresso del Gruppo Poste Italiane, ha concluso la distribuzione del vaccino AstraZeneca, 250.000 dosi giunte all’aeroporto militare di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, nei pressi di Roma. Secondo quanto ha reso noto il TGPoste, 17 mezzi refrigerati hanno infatti concluso la consegna di 135.000 dosi in 9 Regioni Italiane, ultima in queste ore il Piemonte. Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha inoltre confezionato e consegnato allo scalo di Pratica di Mare 250.000 siringhe e aghi. Salgono così a circa 250.000 le dosi di vaccino consegnate ad oggi dal Gruppo Poste Italiane, compresi gli stock Moderna di 47.000 e di 66.000 dosi. La flotta di corriere espresso di Poste Italiane ha di recente rafforzato la formazione con 8 nuovi mezzi refrigerati a capacità aumentata a 8 metri cubi. Una grande operazione logistica che vede SDA impegnata presso i punti di somministrazione nelle diverse Regioni.