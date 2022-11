Poste Italiane, vola l'utile netto: via libera all'anticipo sul dividendo

Poste Italiane, vola l'utile netto a 461 milioni

Poste Italiane ha registrato un utile netto in forte crescita, pari a 461 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, il +15,0% in più, mentre nei primi nove msi del 2022 ha registrato un utile netto pari a 1,4 miliardi di euro, in crescita del 21,4% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Rivista al rialzo la guidance per l’anno 2022: Ebit previsto a 2,3 miliardi di euro, pari a più del doppio del livello raggiunto nel 2017. I solidi risultati supportano la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,210 euro, relativo ai risultati 2022, con pagamento previsto il 23 novembre.

La crescita sostenibile dei ricavi del terzo trimestre del 2022 con un +4,3% rispetto al terzo trimestre del 2021, con un mix sottostante positivo in tutte le business unit. Risultato operativo (Ebit) a livelli record: pari a 663 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, in crescita del 17,1% rispetto al terzo trimestre del 2021, raggiungendo il risultato dei nove mesi più alto nella storia di Poste Italiane a 2,1 miliardi di euro (+27,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021), con tutti i segmenti in crescita anno su anno, oltrepassando il target originario previsto per l’intero 2022.

“Grazie al continuo slancio alla crescita del business in tutte le divisioni del Gruppo e alla positiva implementazione del piano industriale “24SI Plus”, Poste Italiane ha realizzato una nuova performance finanziaria solida nel terzo trimestre, con ricavi in forte aumento su base annua e un risultato operativo (Ebit) record nei primi nove mesi dell'anno, pari a quasi il doppio rispetto al 2017". Lo sottolinea Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, commentando i risultati dei primi nove mesi.

"La chiave del nostro successo risiede nell'attivazione di motori per la crescita all'interno di ciascuna business unit, assicurando al contempo una continua razionalizzazione dei costi, con l’obiettivo di disporre della flessibilità necessaria per meglio adattarsi ad un contesto macroeconomico in evoluzione -aggiunge Del Fante-. Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti dalla divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione dove, nonostante il difficile contesto di mercato, il recupero dei volumi dei pacchi nel terzo trimestre, unito alla riduzione dei costi, ha contribuito per il terzo trimestre consecutivo ad un risultato operativo (Ebit) positivo".

"I ricavi dei Servizi Finanziari sono stabili nel trimestre, grazie al contributo ricorrente del margine di interesse (Nii), che ha beneficiato del rialzo dei tassi di interesse. I ricavi dei Servizi Assicurativi hanno registrato una notevole crescita, a doppia cifra, grazie al solido contributo rinveniente sia dai prodotti del comparto assicurativo Vita che dal comparto Danni. I ricavi di Pagamenti e Mobile sono fortemente aumentati, evidenziando ancora una volta un tasso di crescita a doppia cifra, sostenuti dai pagamenti con carta. La valorizzazione di LIS all’interno del Gruppo è già in corso, con l’obiettivo di consolidare la leadership di PostePay nel business dei pagamenti e accelerando la strategia omnicanale di Gruppo", aggiunge Del Fante.