Prada, arriva il top manager Guerra. Patrizio Bertelli prepara la successione

Prada, Patrizio Bertelli lavora al passaggio di consegne al figlio

Cambio al vertice in casa Prada, il patron del gruppo Patrizio Bertelli si prepara al passaggio di consegne al figlio Lorenzo. Ma i tempi - si legge su Repubblica - non sarebbero ancora maturi per un avvicendamento così drastico. Ecco quindi che Prada si affiderà ad un "traghettatore". Patrizio Bertelli, avrebbe scelto Andrea Guerra per rafforzare e guidare la prima linea di manager del colosso della moda, in vista del passaggio di consegne alla seconda generazione rappresentata dal primogenito Lorenzo Bertelli. La decisione sarebbe maturata nelle ultime settimane, e potrebbe essere ufficializzata già a inizio gennaio. Deve infatti essere ancora convocato il consiglio di amministrazione di Prada – che è quotata sulla Borsa di Hong Kong - per definire e approvare le deleghe da affidare a Guerra.

Ma anche se la forma deve essere perfezionata, - prosegue Repubblica - i dubbi sono ben pochi, non a caso nei giorni scorsi Guerra sarebbe andato a fare un giro ricognitivo insieme a Bertelli nei piani alti della sede di Prada in Via Fogazzaro a Milano. Classe '65, Andrea Guerra ha mosso i primi passi ai vertici del colosso degli elettrodomestici Indesit Company (2000) della famiglia Merloni, passando poi a guidare la Luxottica (2003) di Leonardo Del Vecchio e Eataly (2016) di Oscar Farinetti. Guerra inoltre conosce molto da vicino il mondo del lusso: lo ha visto ai vertici di Luxottica (2003-2014) lavorando con le maggiori griffe del mondo, e lo ha conosciuto dall’interno avendo lavorato per Lvmh a capo della divisione Hospitality Excellence e come membro del comitato esecutivo del colosso francese, un incarico che, d’accordo con Bernard Arnault, lascerà a fine anno.