Prada e l'Oréal siglano un accordo di licenza per il beauty di Miu Miu

Prada group e L’Oréal consolidano l’intesa

La maison del lusso italiano Prada, e il colosso della cosmesi francese l'Oréal hanno siglato un accordo di licenza per la linea beauty di Miu Miu. La partnership prevede la collaborazione per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di bellezza di lusso a marchio Miu Miu, sostituendo così l'attuale partnership con Coty. L'inclusione di Miu Miu nella divisione L'Oréal Luxe sottolinea l'importanza strategica del marchio nel portafoglio di prodotti di alta gamma del gigante francese della cosmesi. Questo accordo non solo rafforza ulteriormente la presenza di L'Oréal nel segmento del lusso, ma anche il posizionamento di Miu Miu nel mercato dei prodotti di bellezza di fascia alta.

Secondo Benedetta Petruzzo, CEO di Miu Miu: "Questo nuovo capitolo aiuterà a sostenere la crescita del marchio e contribuirà a sviluppare ulteriormente il potenziale di Miu Miu nella categoria". L'annuncio giunge insieme alla pubblicazione dei dati relativi al quarto trimestre di L'Oréal, che, nonostante una crescita più contenuta rispetto al trimestre precedente, ha registrato comunque un aumento delle vendite del 6,9%. Va notato che questa crescita è stata anche mitigata dalle sfide legate al travel retail, soprattutto in Cina, dove le restrizioni governative hanno impattato sulle attività dei rivenditori noti come "daigou".