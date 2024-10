Prada inarrestabile, nei primi nove mesi dell'anno ricavi in crescita del 18%. Brilla Miu Miu

Prada archiviai i primi nove mesi dell'anno con ricavi in crescita del 18%

Prada nei nove mesi dell'anno registra "ricavi netti pari a 3.829 milioni di euro, in crescita del 18% anno su anno, grazie alla forte identità dei marchi, al dinamismo creativo e all’esecuzione disciplinata della strategia". Lo comunica la maison in una nota. La desiderabilità di Prada - sottolinea la nota della maison -ha continuato a beneficiare della coerenza dell’identità creativa e dell’animo poliedrico del marchio. La partecipazione di Luna Rossa Prada Pirelli alla 37^ America's Cup ha generato forte entusiasmo e visibilità, consolidando la rilevanza culturale del brand e rafforzandone ulteriormente l’heritage nello sportswear ad alte prestazioni. La recente presentazione della tuta spaziale sviluppata in collaborazione con Axiom Space è stata un'ulteriore testimonianza della capacità di Prada di ampliare i propri orizzonti fondendo creatività e competenze tecnologiche. La crescita è stata supportata da un mix ben bilanciato tra le categorie di prodotto, con un continuo arricchimento dell'offerta nella pelletteria e dinamismo creativo nell’abbigliamento e nelle calzature.

La sfilata primavera/estate '25 - sottolinea Prada nella nota -ha celebrato il valore dell'unicità in un mondo governato da logica e algoritmi, riscuotendo ancora una volta l’apprezzamento della critica. Miu Miu ha continuato a beneficiare del suo posizionamento incisivo, costruito su un’identità forte e distintiva. Il brand ha stimolato il dibattito culturale con contaminazioni tra moda, cinema e arte, alimentando il dialogo con la propria comunità a livello globale. Il progetto immersivo Miu Miu Tales & Tellers, presentato all’interno della rassegna Art Basel Paris, ha sottolineato la capacità del marchio di esplorare diverse discipline artistiche. Creatività e comunicazione d’impatto hanno supportato una performance ben al di sopra della media di mercato, generando un ottimo riscontro in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche. La sfilata primavera/estate '25 ha celebrato un'estetica fiera della propria identità attraverso i codici creativi costruiti dal brand nel corso degli anni.

Il canale retail ha registrato una crescita del 18% anno su anno nei nove mesi, con una performance solida e stabile anche nel terzo trimestre, a +18%, trainata da like- for-like e volumi full price. Le vendite retail di Prada sono aumentate del +4% anno su anno nei 9 mesi, con una crescita del +2% nel terzo trimestre; Miu Miu ha mantenuto una forte traiettoria di crescita nei 9 mesi, registrando un +97% anno su anno, con un terzo trimestre a +105%.



Prada, Bertelli: "La nostra strategia continua a dare risultati sopra la media di mercato"

"Siamo soddisfatti nel vedere che la nostra strategia continui a generare risultati superiori alla media di mercato, sia per Prada sia per Miu Miu", ha dichiarato il presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada a margine della presentazione dei conti del colosso del fashion e del lusso. "Operiamo in un contesto di settore sfidante, per tutta la filiera", ha precisato Bertelli. "Nonostante questo, continuiamo a vedere opportunità di sviluppo per i nostri marchi, e manteniamo il nostro impegno sul fronte degli investimenti retail, in tecnologia ed in ambito industriale, a supporto della crescita sostenibile e di lungo termine del nostro Gruppo e dei nostri partner", ha concluso il presidente e ad del gruppo.