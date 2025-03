Prada inarrestabile, dopo Versace punta a prendersi anche Jimmy Choo: un doppio colpo da 2 miliardi di euro

Prada punta su Versace (e forse anche su Jimmy Choo): maxi shopping da 2 miliardi

Giornata cruciale per Prada. Non solo oggi il cda approverà il bilancio 2024, ma discuterà anche della possibile acquisizione di Versace. E secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la casa della Medusa potrebbe non essere l’unico obiettivo. Prada starebbe infatti valutando di rilevare anche Jimmy Choo da Capri Holdings, aggiungendo così alla sua scuderia il marchio di scarpe di lusso.

Il doppio colpo costerebbe tra 1,5 e 2 miliardi di euro, permettendo a Prada di mettere le mani su due brand iconici, ma che, negli ultimi anni, faticano a rialzare la testa. Secondo le stime di Capri Holdings, Versace e Jimmy Choo chiuderanno l’anno con un fatturato combinato in calo del 14%, fermandosi a 1,4 miliardi di euro, e con conti in rosso. Un'eventuale passaggio di proprietà consentirebbe così al gruppo statunitense di concentrarsi su Michael Kors, il suo marchio più forte.

L’operazione ha subito acceso l’interesse degli investitori. A Wall Street, Capri Holdings è salita del 6%, mentre Prada ha guadagnato il 3,5% alla Borsa di Hong Kong. Se l’acquisizione andrà in porto, l’idea sarebbe di mantenere Versace in una struttura manageriale separata rispetto a Prada e Miu Miu, garantendole una gestione autonoma per un rilancio mirato. La decisione finale potrebbe arrivare dopo la sfilata di Miu Miu a Parigi, prevista per l’11 marzo.