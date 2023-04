Priolo, ok del Cdm a Goi Energy: prescrizioni su investimenti e occupazione

Isab Priolo, via libera del Cdm alla trattativa con Goi Energy

Il Consiglio dei Ministri avrebbe dato il via libera alla trattativa con Goi Energy per la cessione dello stabilimento Isab di Priolo. L'esecutivo non eserciterà il diritto di veto tramite Golden Power - come riportano fonti vicine al dossier - dopo aver ottenuto precise garanzie. In particolare, da quanto apprende Affaritaliani.it, l'esecutivo ha disposto prescrizioni molto significative su livelli produttivi, approvvigionamenti, mantenimento dei livelli occupazionali e investimenti.

Il governo infatti vuole impegnare Goi Energy, che ha firmato una promessa di acquisto con Lukoil, ad un piano industriale che garantisca impegni ambientali e occupazionali, ma soprattutto che Trafigura, il gigante della distribuzione di petrolio, assicuri forniture per almeno 10 anni e tracciate in modo da evitare in tutti i modi che il greggio venga da Paesi sanzionati, in particolare la Russia.

(articolo in aggiornamento)