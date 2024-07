Private equity, Clessindra cede L&S all'inglese Emk Capital

Clessidra Private Equity perfeziona vendita L&S al fondo londinese EMK Capital

Clessidra Private Equity SGR, primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market, annuncia di aver perfezionato la vendita di L&S – portfolio company leader nei sistemi di illuminazione e controllata attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 – al fondo londinese EMK Capital.

Con sede a Maron di Brugnera (Pordenone), L&S è leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni di illuminazione a LED integrata su misura e all’avanguardia tecnologica per l’arredo residenziale, l’industria del mobile e il retail con un fatturato di circa 120 milioni di euro. L&S impiega circa 500 persone e gestisce 6 stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti.

"L&S è l’esempio perfetto della filosofia di investimento di Clessidra. Un deal primario di un'azienda con un forte posizionamento competitivo e un significativo potenziale di sviluppo sostenuto dai trend di sostenibilità a lungo termine. Clessidra in questi anni ha lavorato a stretto contatto con il management per perseguire una crescita sia organica che per linee esterne, per creare le basi per uno sviluppo resiliente e sostenibile – commenta Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity. – Oggi il gruppo L&S rappresenta una realtà di eccellenza a livello internazionale e siamo certi che EMK proseguirà il percorso di innovazione e leadership globale affiancando l'eccellente management team dell’Azienda".

L’acquisizione da parte di Clessidra nel 2019 ha permesso infatti a L&S di accelerare il suo percorso di crescita, attraverso il rafforzamento del team manageriale con assunzioni mirate, incrementando i processi di innovazione del portafoglio prodotti, realizzando con successo significativi miglioramenti operativi, consolidando il core business residenziale con due acquisizioni strategiche in Italia e potenziando lo sviluppo internazionale.

"L&S rappresenta una storia di grande successo di transizione da azienda familiare di alta qualità a gruppo managerializzato molto abile nell’identificare in anticipo i trend di mercato e tradurli in opportunità concrete – aggiunge Emanuele Cuccio, Managing Director di Clessidra Private Equity. - Siamo orgogliosi di aver collaborato con l’amministratore delegato di L&S, Pietro Barteselli, e con il suo team per sostenere la crescita dell'azienda e per aver contribuito allo sviluppo di L&S posizionandolo come leader nell’industria dell'illuminazione integrata. Concludiamo il nostro percorso con l’ingresso di EMK, certi che l’azienda potrà affrontare con successo il prossimo capitolo di crescita".

"Siamo orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi anni con il management team di L&S e di aver sostenuto il Gruppo nel raggiungimento delle sue ambizioni di sviluppo strategico- sottolinea Luciano Iannuzzi, Operating Managing Director di Clessidra Private Equity -. Insieme siamo riusciti a consolidare il suo posizionamento come leader globale nel mercato delle soluzioni di illuminazione integrate. L'azienda è ora molto forte e pronta per affrontare le nuove sfide globali che la aspettano". "Ringraziamo Clessidra per il forte sostegno nel corso degli anni; la partnership è stata infatti fondamentale per promuovere la crescita organica, accelerare l'innovazione e realizzare la nostra strategia di consolidamento – conclude Pietro Barteselli, CEO di L&S. - Ora l'azienda non solo è più forte ma anche in una posizione privilegiata per attuare la sua strategia a lungo termine e l’ambizioso piano di crescita con il nuovo partner EMK".

Il team di Clessidra, guidato dal Managing Director Emanuele Cuccio, ha visto coinvolti Carlo Antonio Rubini, Associate, e Luca Vallini, Analyst.

Nell’operazione Clessidra è stata assistita da DC Advisory e Houlihan Lokey in qualità di financial advisors, da Legance – Avvocati Associati per gli aspetti M&A, Linklaters per gli aspetti financing, Ernst & Young per la parte finanziaria, Studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale e MN Tax&Legal per gli aspetti societari.